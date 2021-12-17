Клуби АПЛ вимагають терміново призупинити чемпіонат

Клуби АПЛ хочуть домогтися призупинення сезону через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах. Можуть відновити чемпіонат із 15 січня, повідомляє 24 Канал.

За інформацією джерела, клуби виступають за те, щоб відкласти 4 тури. Тобто призупинити чемпіонат зараз і відновити його в середині наступного місяця. Все через спалах коронавірусу, який зараз наздогнав Велику Британію.

Керівництво Прем'єр-ліги поінформовано про те, що зростання кількості заражень пов'язане з поширенням омікрон-штаму коронавірусу.

Зазначимо, що наразі Прем'єр-ліга має намір слідувати нинішньому календарю, коли це можливо, але пріоритетом ліги залишаються безпека та здоров'я всіх учасників змагань.

Які матчі вже перенесли: