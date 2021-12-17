Зірку культового серіалу звинуватили у зґвалтуваннях

Актора Кріса Нота, відомого роллю чоловіка Керрі Бредшоу Містера Біга у серіалі "Секс і місто", звинуватили в зґвалтуваннях, повідомляє УНІАН.

Йдеться про два випадки, які нібито сталися в 2004 і 2015 роках. Про зґвалтування розповіли дві не пов'язані між собою жінки. Так, одна з них працювала у фірмі, де Кріс Нот був клієнтом. Вона стверджує, що актор запросив її до себе в квартиру, а потім зґвалтував.

Друга жінка стверджує, що познайомилася з чоловіком в клубі, де працювала офіціанткою. Він також покликав її до себе додому, де й зґвалтував.

Кріс Нот всі ці звинувачення заперечує, він каже, що всі зустрічі були за обопільною згодою.

"Складно відповісти, чому ці історії спливають саме зараз, але я знаю одне: я не нападав на цих жінок" , — заявив актор, який зіграв Містера Біга.

Поки проти актора не висунуті офіційні звинувачення.