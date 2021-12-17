На Філіппіни обрушився супертайфун "Рай"

Супертайфун "Рай" обрушився на східне узбережжя Філіппін у четвер вдень, викликавши зливу і загрозу масштабної повені по всьому архіпелагу. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

"Рай" - це 15-й тайфун, що обрушився на Філіппіни цього року.

Синоптики очікують, що він стихне сьогодні пізно увечері.

Деякі дощі поширяться на В'єтнам та китайську провінцію Хайнань, але очікується, що вплив не буде надто значним.

Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI — The New York Times (@nytimes) December 16, 2021

Як зазначається, шторм швидко посилився при наближенні до берега, посиливши шторм із категорії 1 до категорії 5 лише за 24 години. Шторм досяг стійких вітрів зі швидкістю 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину.

Об'єднаний центр попередження про тайфуни (JTWC) ВМС США оголосив "Рай" супертайфуном.

Очікується, що супертайфун пройде центральними та південними регіонами країни. Одні з найгірших умов очікуються в провінції Сурігао.

Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих, NDRRMC, випустило попередження про можливі повені та зсуви в деяких провінціях через зливи.

Філіппінська берегова охорона зупинила всі судна, затримавши близько 4 тис. пасажирів, а також робочі пороми і вантажні судна в десятках південних і центральних портів. Було скасовано кілька, в основному внутрішніх рейсів, школи та робочі місця були закриті у найбільш уразливих районах.

У деяких частинах країни через тайфун також призупинено кампанію з вакцинації.

Близько 198 тисяч людей вже евакуйовано.