Зеленський із дружиною та Єрмаком прийшов на концерт "Вечірнього кварталу"

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою та головою свого Офісу Андрієм Єрмаком прийшов на запис новорічного "Вечірнього кварталу". У деяких номерах актори пародіювали й самого Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Концерт розпочався у Палаці "Україна" ввечері у четвер.

Скриншот: t.me/pavlovskynews

Разом із президентом у першому ряду сиділи перша леді Олена Зеленська та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Концерт розпочався після 20:00 одразу після прибуття глави держави. Глядачам оголосили, що у залі сидить президент і розпочали виступ із номера про нього. Президент та перша леді сміялися.

Скриншот: t.me/pavlovskynews

Юрій Великий голосом Зеленського: "Як же я радий знову опинитися в цій залі, скільки глядачів. Давно такої кількості людей без плакатів я не бачив" .

Юрій Ткач: "Цікаво, якщо я розслабляю живіт, ґудзик, що вистрілить, буде вважатися замахом на президента?"

Олена Кравець: "Отже, Монатіку ти заслуженого артиста дав, навіть дав Потапу, а нам ні. Може, це якась стара образа?"

Голосом Зеленського: "А якщо після президентства, років через сім, зняти серіал, як простий президент стає великим артистом у простому гумористичному шоу і рятує його від краху?"

Зазначається, що пропускали на концерт, як завжди, паспорти не перевіряли, додаткових заходів безпеки не було. На концерті виступали Монатик, Софія Ротару та Тіна Кароль. Це був другий знімальний день. У середу на концерті новорічного "Вечірнього кварталу" російський гурт "Мумій троль" заспівав у дуеті з Надією Дорофєєвою та Іваном Дорном.