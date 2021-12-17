Ціна газу в Європі опустилася нижче за $1500

Ціна газу в Європі на відкритті біржових торгів у п'ятницю опускалася нижче за $1500 за 1 тис. куб. м, показуючи мінус 11% на закриття попереднього дня, повідомляє ТАСС.

Станом на 09:08 ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах трохи відіграла початкове падіння та знижувалась на 9,65%, до $1511 за 1 тис. куб. м, або €128,98 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт·год).

Попереднього торгового дня (16 грудня) біржові торги газом у Європі закрилися на позначці близько $1575 за 1 тис. куб. м, при цьому протягом дня перевищувалася позначка $1700 за 1 тис. куб. м.

Як випливає з даних платформи GSA Platform, "Газпром" на аукціоні минулого четверга не став бронювати потужності газопроводу Ямал - Європа на п'ятницю, 17 грудня. На аукціоні було запропоновано потужності з прокачування 38,39 млн куб. м на добу, проте "Газпром" нічого з цього не забронював, тоді як раніше бронював близько третини запропонованого обсягу.