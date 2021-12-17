Біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

У селі Княжичах Броварської громади Київської області планується будівництво національної бази збірних команд України з футболу, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вже почали якісно змінювати спортивну інфраструктурну пристоличного регіону. Будемо утримувати планку й надалі формувати потужний спортивний бренд Київщини. Зокрема обговорюємо перспективи будівництва національної бази збірних команд України з футболу. Наступного року плануємо виготовити проектну документацію з метою подальшої реалізації проекту" , – повідомив голова Київської обладміністрації Василь Володін.

Влітку поточного року у с. Княжичах представники обладміністрації, Української асоціації футболу, ДПЕК "Київські регіональні мережі", Київоблгазу провели виїзну робочу нараду. Учасники проаналізували концепцію будівництва бази, а також умови її енергозабезпечення, газифікації та водопостачання. Наразі триває процедура відкритих торгів щодо розробки проектної документації з об'єкту.

Проект реалізовуватимуть у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", зазначили в обладміністрації.