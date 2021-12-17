З'явився трейлер спін-офу "Як я зустрів вашу маму"

Стримінговий сервіс Hulu показав трейлер серіалу" Як я зустріла вашого батька" - спін-офу ситкому "Як я зустрів вашу маму", повідомляє УНІАН.

Ролик опублікований на YouTube-каналі Hulu.

Серіал, дія якого розгорнеться у 2022 році, розповість про дівчину, на ім'я Софі, яка шукає другу половинку. Її роль зіграла 34-річна співачка і акторка Хілларі Дафф. Зрілу версію Софі зобразила Кім Кетролл, зірка "Сексу і міста", яка, однак, не бере участі в продовженні шоу.

"Я була на 87 побаченнях за рік" , - каже героїня Дафф в трейлері.

Шоуранери Картер Бейз і Крейг Томас, які працювали над оригінальним серіалом "Як я зустрів вашу маму" (2005-2014), беруть участь у створенні шоу.

Ролі, крім Дафф і Кетролл, виконали Кріс Лоуелл, Франсія Райса, Том Ейнслі, Тієн Трен і Сурадж Шарма.

Прем'єра запланована на 18 січня 2022 року.