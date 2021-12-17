Продажі автомобілів у ЄС у листопаді впали на 20,5%

Продажі автомобілів у Європейському союзі у листопаді впали на 20,5% порівняно з тим самим місяцем минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зниження тривало п'ятий місяць поспіль і зумовлено, зокрема, дефіцитом напівпровідникових компонентів.

Згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), число зареєстрованих нових машин у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика за якою відсутня) минулого місяця становило 713,346 тис. порівняно з 897,332 тис. роком раніше. Показник є найгіршим для листопада 1993 року.

Практично всі держави продемонстрували спад продажів, винятком стали лише Болгарія (+24%), Ірландія (+22,9%) та Словенія (+15,8%). Серед чотирьох найбільших авторинків регіону в Італії реалізація машин скоротилася на 24,6%, у Німеччині – на 31,7%, у Франції – на 3,2% та в Іспанії – на 12,3%.

Серед компаній Volkswagen зафіксувала падіння продажів на 33,7%, Stellantis – на 23,5%, Renault – на 12,9%, BMW – на 18,6%, Daimler – на 28,3%, Ford – на 43,7% %, Toyota – на 12,3%. У той же час Hyundai Group, до якої входять Hyundai та Kia, збільшила їх на 20,9%.

У січні-листопаді сукупні продажі автомобілів в Євросоюзі незначно знизилися і склали 8,905 млн. проти 8,909 млн. за аналогічний період роком раніше.

Реалізація машин в Італії за цей період підвищилася на 8,6%, в Іспанії – на 3,8%, у Франції – на 2,5%. У той же час у Німеччині показник зменшився на 8,1%.

Число зареєстрованих нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) у листопаді скоротилося на 17,5% - до 864,12 тис. З початку поточного року продажі підвищилися на 0,8%, склавши 10,825 млн автомобілів.