Перуанська влада оштрафувала Україну за зрив поставок літака Ан-178

В Перу ініціювали процес накладення штрафних санкцій на українське агентство «Спецтехноекспорт» за зрив термінів поставки транспортного літака Ан-178 для Міністерства внутрішніх справ країни, який мали передати країні до кінця року. Про це, з посиланням на Infodefensa, повідомляє Дзеркало тижня.

Генеральний контролер Республіки Перу опублікував попередження для Міністерства внутрішніх справ республіки щодо можливості економічних втрат на суму $64 мільйонів через затримку постачання транспортного літака Ан-178, замовленого для Національної поліції Перу.

Попри те, що в контракті прописана можливість збільшення термінів поставки літака за згодою країн, сторона-постачальник, тобто «Спецтехноекспорт» не зверталась із таким проханням. Контракт про передачу літака було укладено у 2019 році – українська сторона зобов’язалась доставити його восени 2021 року.

Згідно з повідомленням перуанського регулятора, з жовтня щодо України почали нараховувати штрафні санкції розміром $5 тис. на місяць у перші два місяці прострочки, $35 тисяч на місяць між третім та п'ятим місяцем та $70 тис. між п'ятим та дванадцятим місяцями. У разі 12 місяців перевищення терміну прострочки, замовник може вимагати розірвання договору. Продавця вже повідомили про номер банківського рахунку, на який можна сплатити штрафні санкції, під попередженням про відрахування платежів через акредитив.

Водночас МВС Перу зазначили, що їхня делегація восени відвідала заводи «Антонов» та «Мотор Січ», де їм продемонстрували збудований на 65% літак та недоукомплектований двигун.

Контракт на постачання літака для МВС Перу був укладений між ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу у листопаді 2019 року. У 2020 році перуанська влада підтвердила, що контракт на постачання Україною літака АН-178 залишається чинним.

Водночас уже в лютому 2021 року представники ДП «Антонов» заявили, що держпідприємство так і не отримало від «Спецтехноекспорт» виплату від МВС Перу за транспортний літак Ан-178.