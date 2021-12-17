Ринок злиття та поглинання в Україні виріс у 2,3 рази за рік

Обсяг анонсованих та завершених угод злиття та поглинання (M&A) в Україні, включно з корпоративними угодами, угодами з приватизації та венчурними угодами щодо технологічних компаній, за підсумками 2021 року становив $2,72 млрд, повідомляє InVentures.

Проти 2020 року сукупний обсяг угод M&A за всіма категоріями зріс у 2,3 раза, а кількість угод збільшилася на 40% до 112 угод.

Враховуючи невисоку публічність та прозорість угод, розмір ринку може бути вищим, як мінімум на 20% і відповідно оцінюється понад $3,2 млрд, додають у виданні.

У галузевому розрізі найбільша кількість угод M&A припала на ІТ сектор – 32 угоди на суму $789 млн.

У сільському господарстві та агробізнесі, переважно у сфері рослинництва, укладено 19 угод на суму $234 млн.

У харчовій промисловості, де драйвером зростання виступила приватизація спиртзаводів, відбулося 14 угод на суму $58 млн. У фінансовій сфері – 8 угод на суму $109 млн, у добувній промисловості – 8 угод на суму $108 млн, транспорті та складському господарстві (переважно зернові елеватори) – 8 угод на $34 млн.

До дослідження не було включено деякі непідтверджені транзакції, серед яких: купівля Glovo сервісу Zakaz.ua за $60 млн, заплановане придбання Укрпоштою за $10 млн Альпарі Банк, купівля грузинським банком TBC Bank банку Piraeus за $15 млн.

Також не включені до списку угод великий інвестиційний раунд із залучення $800 млн фінтех-стартапом Revolut українця Влада Яценка від японського конгломерату SoftBank Vision Fund 2 та американського гедж-фонду Tiger Global Management. І угода щодо Firefly Aerospace Макса Полякова, яка залучила $200 млн.

Автори дослідження зазначають, якщо у 2020 році активність іноземних інвесторів із купівлі активів в Україні стагнувала, насамперед у зв'язку з поширенням епідемії COVID-19 у світовому масштабі, то у 2021 році ризики військового вторгнення Росії на територію України вийшли на перший план.