У Facebook заблокували шпигунські облікові записи

Компанія Meta прозвітувала про результати розслідування діяльності семи компаній з чотирьох країн, які займалися стеженням у Facebook та Instagram. У соцмережах заблокували близько 1500 підроблених акаунтів та шкідливих посилань, повідомляє Ліга.net.

"Кібернаймачі", як їх назвали у звіті Meta, використовували соцмережі для стеження на замовлення приватних осіб або держав та зараження пристроїв користувачів шпигунським ПЗ. Це сім компаній: північномакедонська Cytrox, індійська BellTrox, ізраїльські Cognyte, Cobwebs Technologies, Bluehawk CI та Black Cube, та неназвана китайська компанія. Зазначається, що серед замовників Cytrox були представники Єгипту, Вірменії, Греції, Саудівської Аравії, Омана, Колумбії, Кот-д'Івуар, В'єтнаму, Філіппін та Німеччини.

Як показало розслідування Meta, метою стеження були політики, журналісти, правозахисники, опозиціонери та члени їхніх сімей. Загалом від стеження могли постраждати 50 тисяч людей із понад сотні країн. З 16 грудня Facebook почав розсилати попередження про запити на дружбу від незнайомих людей та небезпеку спілкування з ними.