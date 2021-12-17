Найбюджетніші країни для гірськолижного відпочинку

Експерти туристичної галузі розкрили бюджетні країни для гірськолижного відпочинку на новорічні канікули. Ними стали Болгарія, Румунія та Сербія, повідомляє Лента.ру.

За даними аналітиків, найвигідніше в цю пору року вдасться відпочити в Болгарії - в середньому щоденні витрати на проживання у тризірковому готелі становлять до 39 євро (близько 1200 грн) на особу. Далі названо Румунію, де розміщення на аналогічних умовах коштуватиме мандрівнику 53 євро (близько 1 600 грн).

Трійку лідерів замикає Сербія, де розташовано кілька великих гірськолижних курортів, таких як Копаонік, Торнік та Стара Планіна. Середня вартість готелів категорії три зірки – 54 євро (1 660 грн) на день на особу.

До топ-5 країн також увійшли Угорщина та Україна, де вартість однієї ночі в готелі становить 58 та 59 євро (1780 та 1815 грн) відповідно.