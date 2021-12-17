Найбюджетніші країни для гірськолижного відпочинку

Найбюджетніші країни для гірськолижного відпочинку

Експерти туристичної галузі розкрили бюджетні країни для гірськолижного відпочинку на новорічні канікули. Ними стали Болгарія, Румунія та Сербія, повідомляє Лента.ру.

За даними аналітиків, найвигідніше в цю пору року вдасться відпочити в Болгарії - в середньому щоденні витрати на проживання у тризірковому готелі становлять до 39 євро (близько 1200 грн) на особу. Далі названо Румунію, де розміщення на аналогічних умовах коштуватиме мандрівнику 53 євро (близько 1 600 грн).

Трійку лідерів замикає Сербія, де розташовано кілька великих гірськолижних курортів, таких як Копаонік, Торнік та Стара Планіна. Середня вартість готелів категорії три зірки – 54 євро (1 660 грн) на день на особу.

До топ-5 країн також увійшли Угорщина та Україна, де вартість однієї ночі в готелі становить 58 та 59 євро (1780 та 1815 грн) відповідно.

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