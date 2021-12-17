Курс турецької ліри впав до рекорду

Турецька національна валюта у п'ятницю другий день поспіль б'є рекорд свого падіння, знецінившись до долара до 16,19 ліри за одиницю американської валюти. Про це свідчать онлайн-дані біржових торгів, повідомляє ТАСС.

При цьому з початку року турецька валюта девальвувала вдвічі, що стало одним із найбільших падінь вартості нацвалюти за останні роки. У січні за долар давали близько 7,3 ліри.

Торги четверга ліра розпочала з курсу 15,72 за долар, який упродовж ранку почав різко падати. Втрата вартості за четвер становить 2,64%. Ліра також падає по відношенню і до решти валют.