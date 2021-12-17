Тихановська розповіла про плани опозиції Білорусі

Демократичні сили Білорусі у 2022 році мають намір дотримуватися єдиної стратегії невизнання призначеного на лютий референдуму щодо зміни Конституції, повідомляє Радіо Свобода.

Про це Світлана Тихановська заявила під час онлайн-дискусії "Плани білоруських демократичних сил на наступний рік".

Рік, що минає, вона назвала найсуворішим в історії незалежної Білорусі за масштабом політичних репресій.

"Закрито 241 громадську організацію та 40 ЗМІ. Влада порушила понад 4,5 тисячі політично мотивованих кримінальних справ, 929 осіб визнано політичними в’язнями" , – сказала вона.

За словами Тихановської, "це був важкий рік, режим досі в Мінську, проте його помилки показують, наскільки він небезпечний і нестабільний".

"Ми чули погрози розмістити ядерну зброю в Білорусі, визнати Крим російським і почати війну. Тим не менш, цього року ми досягли багато: ми зберегли єдність та енергію, сотні громадських організацій та ЗМІ знайшли в собі сили відкритися за кордоном. Білоруси не відмовлялися від наших намірів, люди не перегортали сторінку" , – заявила лідерка білоруської опозиції.

За її словами, більшість білорусів вірять у можливість вирішення політичної кризи шляхом вільних виборів.

"І 2022 рік стане роком, в якому необхідно перегрупуватися, побудувати стабільність і почати процес демократизації" , – сказала Тихановська.

Окрім роботи над невизнанням конституційного референдуму, сили демократичних організацій, за словами політика, будуть спрямовані на посилення безпеки активістів та залучення чиновників і силовиків "на свій бік".

Представники Тихановської продовжать розробляти пропозиції щодо реформування економіки, виборчого процесу, освіти та охорони здоров’я, а також проєкт Конституції, який передбачає реальний поділ влади.