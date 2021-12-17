Тихановська розповіла про плани опозиції Білорусі
Демократичні сили Білорусі у 2022 році мають намір дотримуватися єдиної стратегії невизнання призначеного на лютий референдуму щодо зміни Конституції, повідомляє Радіо Свобода.
Про це Світлана Тихановська заявила під час онлайн-дискусії "Плани білоруських демократичних сил на наступний рік".
Рік, що минає, вона назвала найсуворішим в історії незалежної Білорусі за масштабом політичних репресій.
"Закрито 241 громадську організацію та 40 ЗМІ. Влада порушила понад 4,5 тисячі політично мотивованих кримінальних справ, 929 осіб визнано політичними в’язнями", – сказала вона.
За словами Тихановської, "це був важкий рік, режим досі в Мінську, проте його помилки показують, наскільки він небезпечний і нестабільний".
"Ми чули погрози розмістити ядерну зброю в Білорусі, визнати Крим російським і почати війну. Тим не менш, цього року ми досягли багато: ми зберегли єдність та енергію, сотні громадських організацій та ЗМІ знайшли в собі сили відкритися за кордоном. Білоруси не відмовлялися від наших намірів, люди не перегортали сторінку", – заявила лідерка білоруської опозиції.
За її словами, більшість білорусів вірять у можливість вирішення політичної кризи шляхом вільних виборів.
"І 2022 рік стане роком, в якому необхідно перегрупуватися, побудувати стабільність і почати процес демократизації", – сказала Тихановська.
Окрім роботи над невизнанням конституційного референдуму, сили демократичних організацій, за словами політика, будуть спрямовані на посилення безпеки активістів та залучення чиновників і силовиків "на свій бік".
Представники Тихановської продовжать розробляти пропозиції щодо реформування економіки, виборчого процесу, освіти та охорони здоров’я, а також проєкт Конституції, який передбачає реальний поділ влади.