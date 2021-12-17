Ігор Леонов офіційно більше не головний тренер Минаю
Один із аутсайдерів УПЛ Минай у пошуках нового головного тренера. Ігор Леонов покинув посаду, повідомляє 24 Канал.
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Під керівництвом Ігоря Леонова Минай провів 9 матчів, у яких не знав смаку перемог – 4 мирові та 5 програшів.
Минай подякував тренеру за роботу. Матч проти Колоса на виїзді став останнім для Леонова біля керма головного тренера. У тій грі Минай програв з рахунком 2:1.
Тепер минайці в активних пошуках нового головного наставника. Наступник Леонова прийде до керма, щоб витягувати команду з дна таблиці УПЛ.
- Першу частину сезону минайці завершили на передостанній 15-й сходинці, маючи у своєму активі лише 10 очок.
- Клуб перебуває у зоні вильоту. За 18 поєдинків Минай здобув лише одну перемогу, коли клуб із сонячного Закарпаття мінімально здолав Олександрію Це було ще у липні 2021 року.
- Також клуб розписав 7 мирових та 10 разів поступився суперникам.