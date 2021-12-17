Астрономи показали, як зірки рухаються навколо чорної діри у центрі Галактики

У центрі більшості галактик розташовані надмасивні чорні діри. Наша Галактика не виключення, й у її центрі "живе монстр" – надмасивна чорна діра Стрілець А*, повідомляє 24 Канал.

Ця надмасивна чорна діра, Стрілець А* чи Sgr A*, має масу приблизно 4,3 мільйона мас Сонця. Своєю потужною гравітацією цей монстр закручує навколо себе зірки, надаючи їм велетенської швидкості. Завдяки Дуже великому телескопу (Very Large Telescope, VLT) вдалося поглянути на цей процес.

Фотографії руху зірок навколо чорної діри в центрі Галактики / Фото ESO

Детальніше про отримані зображення

Такі зображення руху об'єктів навколо невидимої надмасивної чорної діри Sgr A* уже не перші, але ці, зроблені інтерферометром VLT, є найчіткіші. Такі дослідження дозволяють вченим краще зрозуміти поведінку об'єктів, які взаємодіють з надмасивними чорними дірами та уточнити масу самого компактного об'єкта. Також дослідники намагаються зрозуміти, чи обертається сам Стрілець А*.

Стрілець А* розташований від нас на відстані близько 27 тисяч світлових років. Маса чорної діри настільки велика, що це дозволяє розганяти зорю S4714 до 8% від швидкості світла (близько 24 тисячі кілометрів на секунду) під час проходу перицентру.

Під час досліджень була виявлена зоря S300, а також вдалося спостерігати за S29, яка наблизилася до Sgr A* на 13 мільярдів кілометрів, розігнавшись до 8 740 кілометрів на секунду.