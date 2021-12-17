Міжпарламентські групи вимагають негайного звільнення Тихановського

Чотири міжпарламентські групи з підтримки Білорусі з України, США, Литви та Польщі підписали спільну заяву через оголошення вироку Сергію Тихановському. Вони також пригрозили жорсткими санкціями у разі її невиконання.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко.

"Режим Лукашенка має звільнити незаконно засудженого Сергія Тихановського і інших політв’язнів, які утримуються в білоруських тюрмах. Якщо це не буде зроблено, вимагаємо введення жорстких санкцій проти Білорусі" , - йдеться у заяві.

Заяви підписали керівники груп – конгресмен Вільям Кітінг, депутат литовського Сейму Жигімантас Павіліоніс, депутат польського Сейму Роберт Тишкевич та народний депутат України Олексій Гончаренко.