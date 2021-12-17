Конкурс "Міс світу 2021" скасували

Конкурс "Міс світу", який мав відбутися у Пуерто-Рико, скасували за 6 годин до початку. Все через те, що кілька учасниць захворіли на COVID, повідомляє УНІАН.

Скільки саме і з яких вони країн - поки не повідомляють.

Від України на світовий конкурс поїхала вінничанка Олександра Яремчук. Спочатку у дівчини були проблеми з візою, та їх вдалося уладнати. Саша зізнається, що неабияк засмучена, адже дівчат випроваджують додому разом з їхніми делегаціями. А дівчата провели там місяць, готуючись до конкурсу.

Організатори "Міс світу" обіцяють все ж провести конкурс протягом 90 днів.

"Фінал проведемо в Пуерто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot протягом наступних 90 днів" , - йдеться у заяві.

Кілька учасниць "Міс світу" захворіли на COVID, через що конкурс скасували.