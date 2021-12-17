В Україні зафіксували рекорд з відтоку населення за останні 11 років

За 10 місяців 2021 року Україну покинули й все ще не повернулися понад 600 тисяч українців. Це найбільший показник за останніх 11 років.

Про це свідчать﻿ дані сервісу opendatabot.

"Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 млн осіб" , – заявили в компанії.

Загалом з 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України, свідчать дані сервісу.

У компанії відзначили, що в першій половині "десятих" Україна щороку втрачала близько пів мільйона людей. Після 2014 року це число знизилося, втім рахунок все одно йшов на сотні тисяч.