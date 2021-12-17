Як за рік змінився фінансовий стан населення - опитування

52% українців вважають, що їхній фінансовий стан за 2021 рік погіршився, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього "Підсумки та прогнози 2021-22".

Так, 27% респондентів відповіли, що їхній фінансовий стан за рік значно погіршився, 25% — скоріше погіршився. 36% опитаних заявили, що їхній фінансовий стан не змінився жодним чином. Про те, що їхній фінансовий стан у 2021 році скоріше покращився, заявили 8% опитаних. 2% респондентів заявили, що їхній добробут за рік, що минає, значно покращився, 2% відповісти на питання не змогли.

Метою дослідження є оцінка соціально-політичних настроїв населення України.

Географія: Україна (національний проєкт).

Обсяг вибірки: 2400.

Терміни проведення: 28.11 – 10.12.2021.

Методологія: Опитування face-to-face щодо структурованої інтерактивної анкети на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань "LEMUR".

Дизайн вибірки: Генеральна сукупність опитування становить 30 842 531 мешканців України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років та старших. Обсяг вибіркової системи становить 2400 респондентів. Вибірка пропорційно стратифікована за ознаками "області України та м. Київ" та "тип населених пунктів — міські/сільські". За типом побудови вибірка триступінчаста, комбінована — ймовірнісна на ступені відбору населених пунктів та початкових адрес для маршрутів опитування, з квотним скринінгом на рівні відбору респондентів. Загалом вибірка представляє доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка із ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.