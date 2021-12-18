Гінеколог розповіла, що робити, якщо не вдається завагітніти

Відсутність бажаної вагітності протягом тривалого часу ранить жінку і викликає занепокоєння, повідомляє Наша мама.

Що робити, якщо не вдається завагітніти, коли і до якого лікаря йти, розповіла акушер-гінеколог Бабенко Катерина.

Згідно з дослідженнями, протягом року вагітність наступає у 90% подружніх пар. У жінок до 36 років є рік на зачаття дитини. У жінок після 36 років — 6 місяців. Якщо по закінченню 12 місяців активного незахищеного статевого життя вагітність не настає, необхідно звернутися до репродуктолога. Під активним статевим життям мається на увазі два-три статевих акти на тиждень без використання контрацептивів.

Якщо протягом року жінці не вдалося завагітніти:

1. записатися на парну консультацію лікаря репродуктолога;

2. пройти комплексне обстеження репродуктивної системи згідно з індивідуальними рекомендаціями;

3. продовжити вести активне сексуальне життя — секс 2-3 рази на тиждень без контрацептивів;

4. по можливості, варто захиститися від стресових ситуацій, мінімізувати спілкування з людьми, які порушують психоемоційну рівновагу;

5. збалансовано харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок — куріння, надмірне споживання алкоголю;

6. спати мінімум 7 годин на добу;

7. дотримуватися рекомендацій і приписів лікаря;

8. розмовляти з партнером — озвучувати думки, відчуття, страхи, підтримувати одне одного;

9. не звинувачувати себе в тому, що від вас не залежить — вроджені, набуті проблеми зі здоров'ям, вік, зайва емоційність на тлі стресу.

10. звернутися до сімейного лікаря, щоб виключити соматичні захворювання, які знижують фертильність. Це може бути діабет, метаболічний синдром, захворювання щитовидної залози, нестерпність глютену.

За відсутності вагітності протягом року важливо знайти лікаря, якому пара зможе довіритися, і не займатися самолікуванням.