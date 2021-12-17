Скандал на каналі "Рада": ведучий вибачився перед Меркель

Новий ведучий парламентського телеканалу "Рада" Володимир Петров вибачився перед колишнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель за те, що назвав її політику свинською. Про це він сказав сьогодні у прямому ефірі каналу, повідомляє Сьогодні.

Він пообіцяв, що надалі буде обережнішим у висловлюваннях.

"Я дозволив собі неприємне і не тактовне висловлювання стосовно колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Мені шкода, що трапилася така ситуація. Того дня і на той момент я був дуже роздратований інформацією, яку отримав із ЗМІ. Я не розібрався в ситуації до кінця і з мого боку було не тактовно називати поведінку жінки тим словом, яке озвучив. Я вибачаюсь перед пані Меркель" , – сказав Петров.

У чому суть скандалу

Днями на телеканалі "Рада" ведучий Володимир Петров після сюжету про татуювання свині сказав фразу "а зараз про справжнє свинство" і почав говорити про політику ексканцлера Німеччини Ангели Меркель.