Біля Верховної Ради протестують ФОПи
ФОПи проводять мітинг під Верховною Радою, де сьогодні відбудеться позачергове засідання на вимогу 155 нардепів для розгляду законопроекту 6376 щодо відстрочення застосування касових апаратів.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
"Ми просимо відстрочку нашої страти. Ми відповідаємо своїм житлом. Я, моя маленька дитина і 86-річна бабуся опиняться на вулиці, якщо до мене прийдуть ... і мене штрафуватимуть", - заявила на мітингу одна з протестуючих підприємниць.