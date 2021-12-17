Біля Верховної Ради протестують ФОПи

ФОПи проводять мітинг під Верховною Радою, де сьогодні відбудеться позачергове засідання на вимогу 155 нардепів для розгляду законопроекту 6376 щодо відстрочення застосування касових апаратів.

Про це повідомляє Андрій Павловський.