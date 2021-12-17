Біля ВР протестують "ФОПи": відбулися сутички

ФОПи проводять мітинг під Верховною Радою, де сьогодні відбудеться позачергове засідання на вимогу 155 нардепів для розгляду законопроекту 6376 щодо відстрочення застосування касових апаратів.

Про це повідомляє Андрій Павловський .

"Ми просимо відстрочку нашої страти. Ми відповідаємо своїм житлом. Я, моя маленька дитина і 86-річна бабуся опиняться на вулиці, якщо до мене прийдуть... і мене штрафуватимуть" , - заявила на мітингу одна з протестуючих підприємниць.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що під будівлею Ради вже палять фаєри, також почалися сутички.

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Як повідомляє "Политика Страны"﻿, протестувальники намагаються прорватися, а правоохоронці підтягують підкріплення.

ФОПи перекрили вулицю Грушевського. Правоохоронці заблокували протестувальників, аби ті не блокували підходи до Ради.

Протестувальники заявляють, що вони хочуть провести марш центром столиці та подавали відповідну заявку, але правоохоронці їх блокують.



"Сегодня"﻿ повідомляє, що ситуація стабілізувалася.

Засідання ВР відбудеться о 13:30.