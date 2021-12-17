На Марсі дуже близько до поверхні в каньйонах виявлено воду

Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter виявив воду у системі каньйонів Марінера на Марсі, повідомляє Європейське космічне агентство, повідомляє Ліга.net.

Воду під поверхнею каньйону було виявлено розміщеним на орбітальному апараті приладом FREND (детектором епітеплових нейтронів високої роздільної здатності). Цей інструмент здатний виявляти водень у марсіанському ґрунті на глибині до одного метра.

Розробник FREND і керівник його програми Ігор Митрофанов з Інституту космічних досліджень Російської академії наук вважає, що якщо виявлений водень пов'язаний у молекулах води, то близько 40% водневмісної речовини в поверхневому шарі грунту під долинами Марінера може бути водою.

Площа виявленого марсіанського водяного пласта можна порівняти з площею Нідерландів, він частково перекривається каньйонами Кандор, які теж вважаються перспективними для виявлення запасів води.

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter запущено у 2016 році в рамках спільної місії Європейського космічного агентства та Роскосмосу.

Гігантська система каньйонів виявлена на Марсі в 1971-1972 роках космічним апаратом "Марінер-9" і отримала назву на честь космічної програми "Марінер".