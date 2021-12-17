Компанія Xiaomi випустила новий медіаплеєр

Блог Android TV Guide повідомив про офіційний анонс медіаплеєра Xiaomi TV Stick 4K, повідомляє Ліга.net.

Xiaomi TV Stick 4K – це нова версія медіаплеєра Xiaomi, яка на відміну від попередньої моделі Xiaomi Mi TV Stick 2K підтримує перегляд відео 4K та оснащена новою програмною оболонкою Android TV 11 (замість 9 версії). До того ж, нова модель оснащена краще: у неї два, а не один Гбайт пам'яті, і новий чіп Amlogic S905Y4.

Як і попередня модель, Xiaomi TV Stick 4K виготовлена у вигляді компактного пристрою (довжина – 106 мм, вага – 42 г) та підключається до HDMI-роз'єм телевізора. Плеєр програє відео 4K із стрімінгових сервісів, відтворює звукові доріжки DTS HD, підтримує технології Dolby Vision та Dolby Atmos.

При підключенні Xiaomi TV Stick 4K до телевізора можна користуватися можливостями Android TV 11: доступ до онлайн магазину Google play, де доступні кіно, програми та ігри, голосове управління телевізором Google Асистент, перегляд контенту зі смартфона (Chromecast). Сервіси Google, як Netflix, Amazon Prime Video та Youtube, доступні при підключенні гаджета до Інтернету через Wi-Fi.

Пульт Xiaomi TV Stick 4K працює по Bluetooth, тому медіаплеєр відгукується на команди навіть якщо на шляху сигналу є якась перешкода. На пульті, як у пультів для сучасних Smart TV, є кнопки для швидкого запуску інтернет-сервісів Netflix і Prime Video.

Вартість Xiaomi TV Stick 4K поки що не оголошена. Модель Xiaomi Mi TV Stick 2K доступна у продажу за ціною близько 1300-1400 грн. Імовірно, нова модель з кращим обладнанням коштуватиме дорожче.