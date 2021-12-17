У російському суді, який визнав війська РФ на Донбасі, жорсткі перевірки

У російському Ростові-на-Дону призначили службову перевірку у зв'язку з публікацією Кіровським районним судом вироку у справі про корупцію, в якій побічно підтверджується присутність військових РФ на Донбасі, повідомляє Знак.

Після громадського резонансу рішення зникло із сайту судової інстанції, у Кремлі вердикт назвали "помилкою".

"У рамках службової перевірки будуть з'ясовані всі обставини даної публікації, технічна сторона питання. До цього процесу підключено обласний судовий департамент. Ситуація непроста. З одного боку, це законне винесене рішення суду, з іншого — є питання щодо самої суті викладених у вироку фактів" , - повідомило джерело в судовому корпусі Ростова-на-Дону.

Раніше Кіровський районний суд відхрестився від слів про російські війська на Донбасі, заявивши, що ЗМІ неправильно інтерпретували текст вироку.