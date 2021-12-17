Жителям КНДР заборонили сміятися та пити алкоголь 11 днів

Влада КНДР наказала мешканцям країни дотримуватися суворої 11-денної жалоби з нагоди десятої річниці смерті колишнього лідера Кім Чен Іра, повідомляє Новое время.

"У період жалоби ми не повинні вживати алкоголь, сміятися чи займатися дозвіллям" , — розповів мешканець прикордонного міста Сінийджу.

Джерело також заявило, що жителям заборонили робити покупки.

"У минулому багатьох людей, яких упіймали у стані алкогольного сп’яніння під час жалоби, заарештували як ідеологічних злочинців. Їх забрали і більше ніколи не бачили" , — сказав співрозмовник.

За його словами, якщо під час жалоби помирає член сім'ї, голосно плакати не дозволяється. Тіло виносять з дому лише після завершення жалоби. Дні народження також не відзначають.

Кім Чен Ір — син засновника країни Кім Ір Сена. Він правив країною до смерті 17 грудня 2011 року. Потім до влади прийшов його син — нинішній лідер країни Кім Чен Ин.