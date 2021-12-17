Топ-3 головні продукти для здоров'я кісток

"Кальцій, кальцій... Важливо зберігати кальцій". Так! Але як? Невже природа створила нас такими немічні, що ми змушені постійно пити жменями "чарівні пігулки", пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

А ще не менше кальцію нам потрібні і вітамін Д, і магній, і калій, і фосфор, і вітамін К2. Адже вони відповідають за здоров'я кісток – без них кальцій не працюватиме!

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram розповіла, що зовсім не обов'язково запасатися всім цим набором вітамінів у баночках.

Насправді можна і потрібно отримувати всі мікроелементи з їжі. Адже саме в їжі, за задумом мудрої природи, всі вони містяться в тому самому продукті харчування.

Топ-3 продукти для підтримки здоров'я кісток

1. Мигдаль

Багатий кальцієм, калієм, магнієм та фосфором! Весь набір потрібних мікроелементів для здоров'я кісток в одному горіхові! Також багатий на фолієву кислоту та інші вітаміни групи В.

2. Бобові

Також містять і калій (дуже багато калію!), і магній, і кальцій, і фосфор, а також багаті на залізо і цинк.

3. Кунжут (білий, неочищений)

Містить просто величезну кількість кальцію! Прекрасна заміна молочних продуктів (до речі, не з усіх молочних продуктів ми здатні отримувати кальцій, який міститься в них). Також кунжут містить інші необхідні елементи для здоров'я кісток: калій, фосфор і магній.

Ось такі "суперфуди", які, погодьтеся, доступні для кожного з нас.