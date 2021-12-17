Аналітики Goldman Sachs допустили подорожчання нафти до $100

Барель нафти може подорожчати до $100 у 2023 р. у зв'язку із надто повільним нарощуванням обсягу пропозиції на тлі рекордно високого попиту, припускають аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs, повідомляє Ведомости.

Водночас, згідно з базовим прогнозом, вартість нафти марки Brent буде на рівні $85 за барель у 2022-2023 роках. Збільшення ціни до тризначного значення може статися у зв'язку зі зростанням витрат нафтовидобувних компаній та несподіваного дефіциту пропозиції, заявив глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Демієн Курвалін. Експерт допустив подорожчання енергоносія до $110 за барель, якщо пропозиція не почне відповідати попиту або попит не збалансується.

«В умовах високого попиту пропозиція недостатня. Ціни на нафту мають бути вищими, щоб подолати вищу вартість капіталу для фінансування проектів», — сказав Курвалін.

Нещодавнє зниження ціни на нафту на $10 еквівалентне падінню попиту на 5 млн барелів на день протягом трьох місяців, сказав аналітик. Він назвав «надмірною» реакцію ринку на появу штаму омікрон, який виявили на півдні Африки у першій декаді листопада. На даний момент цей варіант вірусу виявили вже у 77 країнах світу.

Зараз попит на паливо, зокрема на бензин і дизель, знаходиться на рекордному рівні, заявили в Goldman Sachs. Очікується, що рівень споживання досягне нових максимумів у 2022-2023 рр., зазначив Курвалін. У той же час, використання авіагасу продовжить відставати через обмеження на поїздки, пов'язані з коронавірусом. Однак, у міру відкриття кордонів, ймовірно, реалізується відкладений попит, вважає експерт.

Попит підтримується значними державними витратами на відновлення економіки після пандемії та енергопереходу. Підвищена увага держав до нерівності доходів також підтримає сировинні товари, оскільки найбідніші люди, зазвичай, витрачають більшу частину своїх доходів на товари та енергію, стверджують аналітики.