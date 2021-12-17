Теплові хвилі на Землі почастішали у 7 разів

Дослідники виявили, що кількість теплових хвиль, що відбуваються одночасно в середніх та високих широтах Північної півкулі, у 2010-х роках була у сім разів більша, ніж у 1980-х, повідомляє Популярна механика.

Теплові хвилі можуть спричинити лиха від неврожаїв до лісових пожеж. Одночасні теплові хвилі можуть помножити ці загрози, зазначають автори нового дослідження. Ці явища знижують здатність країн надавати взаємну допомогу в кризових ситуаціях, як це було видно під час численних лісових пожеж у США, Канаді та Австралії, пов'язаних із тепловими хвилями 2019 та 2020 років. Попереднє дослідження також показало, що одночасні теплові хвилі спричинили близько 4% зниження світового виробництва рослинницької продукції.

У новій роботі вчені визначили великі теплові хвилі як високотемпературні явища, що тривають три дні і більше і охоплюють не менше 1,6 мільйонів квадратних кілометрів площі, що приблизно еквівалентно розмірам Монголії або Ірану.

Дослідники проаналізували дані огляду ERA5, отримані Європейським центром середньострокових прогнозів погоди, який об'єднує величезну кількість даних спостережень із метеостанцій на суші, водних буїв та літаків, а також дані з супутників із моделями прогнозування погоди. ERA5 надає глобальні повні оцінки погодинних даних для різних кліматичних змінних з 1979 року, коли стали доступні супутникові дані, тому дослідження було зосереджено на цьому періоді часу.

Використовуючи дані спостережень, дослідники виявили, що основною рушійною силою теплових хвиль було загальне підвищення середньої глобальної температури через зміну клімату. За останнє століття Земля потепліла на 1 градус Цельсія, причому переважна більшість таких підйомів – дві третини – сталася з 1975 року. Одночасні теплові явища також ставали дедалі спекотнішими і масштабнішими: їх інтенсивність зросла на 17%, а їхня географічна довжина збільшилася на 46% з 1980-х по 2010-і роки.