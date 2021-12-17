Шмигаль назвав розмір середньої пенсії в Україні

Розмір середньої пенсії в Україні у грудні цього року досягнув майже 4 тисяч гривень, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Підвищення пенсій залишається важливою складовою у сфері соціальної політики. У цьому році уряд підвищував десять разів пенсійні виплати різним категоріям наших пенсіонерів… У грудні мінімальна пенсія, для тих, хто має повний стаж, зросла до 2 тисячі 600 гривень, а також з грудня середня пенсія в Україні склала майже 4 тисячі гривень. Важливий показник середньої пенсії в нашій державі" , - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні для всіх категорій пенсіонерів буде підвищений рівень мінімальної пенсії. Мінімальну пенсію збільшено з 1854 до 1934 гривень.

Скільки українців і яку пенсію отримують

менше ніж 2000 гривень - 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 мільйона осіб;

від 2001 до 3000 гривень - 38,3% пенсіонерів, а це 4,19 мільйона осіб;

від 3001 до 4000 гривень - 19,4% пенсіонерів, а це 2,13 мільйона осіб;

від 4001 до 5000 гривень - 9,3% пенсіонерів, а це 1 мільйон осіб;

від 5001 до 10 тисяч гривень - 13,5% пенсіонерів, а це 1,47 мільйона осіб;

понад 10 тисяч гривень - 3,9% пенсіонерів, а це 433,5 тисячі осіб.

Як розраховують розмір пенсії в Україні

Пенсія українців розраховується за формулою: середня зарплата по країні за три роки помножена на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж в роках і на 1%. При цьому на пенсії можна отримати не 80% своєї зарплати, а всього лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки за умови, якщо ваша зарплата в цей час не була нижче.

За даними всеукраїнського соціологічного дослідження щодо соціально-політичних настроїв українців станом на вересень 2021 року, основною проблемою в Україні, порівняно з іншими, громадяни називають низькі зарплати та пенсії.