Байден планує брати участь у президентських виборах у 2024 році

Президент США Джо Байден планує взяти участь у президентських виборах 2024 року і має намір робити це у парі з нинішнім віцепрезидентом Камалою Харріс, повідомляє ТАСС.

Про це заявила у четвер на регулярному брифінгу заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Її попросили прокоментувати інтерв'ю Харріс газеті The Wall Street Journal, де вона зізналася, що не обговорювала з Байденом питання участі у виборах 2024 року.

"Я не можу говорити про те, які розмови ведуть між собою віце-президент і президент, я можу лише сказати [...] про те, що президент сам казав: що він планує брати участь у президентських виборах у 2024 році. Більше мені нічого до цього додати" , - відповіла Жан-П'єр.

Її попросили уточнити, чи планує Байден брати участь у цих виборах у парі з Харріс.