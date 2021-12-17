Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін

Український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі у поєдинку за чемпіонський титул WBO Inter-Continental в легкій вазі, повідомляє УНІАН.

Поєдинок тривав усі 12 раундів, Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, а у відповідь практично нічого не пропустив. Лише 12% ударів Коммі виявилися точними.

Тим не менш, атлетична комісія вирішила відсторонити українця на невизначений термін. Причини такого рішення поки невідомі. Відзначимо, що і по Коммі прийнято таке ж рішення.

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Відсторонення боксера після бою звичайна практика, якщо він побував в нокдауні або був нокаутований, щоб поберегти здоров'я спортсмена.

Наприклад, після бою Ф'юрі - Вайлдер обидва боксери були відсторонені, так як побували в нокдаунах, а американець до того де програв нокаутом. Британець вже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

Ломаченко - Коммі: підсумки бою

Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Після перемоги над коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

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