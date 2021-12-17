Телеканал "Росія-1" покаже новий сезон "Сватів" від "95 кварталу"

Державний телеканал Росія-1 (ВДТРК) покаже новий сезон серіалу "Свати 7", який зняла компанія "95 квартал", передає Telergam-канал "Українські новини".

Ефір розпочнеться 27 грудня, на тиждень пізніше за канал "1+1".

У серіалі знявся Федір Добронравов, який публічно визнав Крим російським та відвідував його з порушенням українських законів.

Зазначимо, що телеканал "Росія 1" заборонено до показу в Україні, а РНБО ввело санкції, заборонивши з ним торгувати всім українським компаніям.