Зеленський збере дипломатів України на конференцію

21-22 грудня в Івано-Франківську проходитиме щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Серед гостей буде президент Володимир Зеленський. Про це заявив під час онлайн-брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Вести.

"У нас буде президент, прем'єр-міністр, голова ВРУ, секретар РНБО. Почесним гостем на конференції стане Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також до учасників наради з відеозверненням звернеться новий міністр закордонних справ Німеччини. Це дуже добрий знак, що тільки ступивши на посаду, вона прийняла нашу пропозицію, і ми зможемо буквально з перших вуст почути головні напрямки зовнішньої політики Німеччини» , – розповів Кулеба.

Під час конференції посли не лише підсумують виконану роботу за 2021 рік, а й "намітять" завдання на наступний. Ними стануть подальше зміцнення проактивної зовнішньої політики нашої держави, протидія діям РФ, відкриття нових зовнішніх ринків для українських експортерів та залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів українських громадян за кордоном, спрощення умов їх поїздок до різних країн світу.

На другий день конференції відбудуться пленарні сесії за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова.

Почесним гостем конференції стане Міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау, який звернеться з промовою до послів України.

З відеозверненням до учасників конференції також звернеться новий федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.