Новий кросовер Mitsubishi викликав справжній ажіотаж

Вчора на рідному ринку марки стартували живі продажі нового кросовера. Тоді ж у Mitsubishi поділилися деякими цікавими цифрами. А саме статистикою передзамовлень та колірними уподобаннями покупців, повідомляє Автоцентр.

Незважаючи на те, що офіційні продажі нового Mitsubishi Outlander почалися нещодавно, за ним уже встигла вишикуватися справжня черга. Починаючи з 28 жовтня, кросовер захотіло придбати 6915 осіб проти 1000, на що розраховував виробник. Іншими словами, їхні очікування перевищено у сім разів.

Крім цього в Mitsubishi розповіли ще й про популярні кольори. Найпопулярнішою є модель білого кольору - її вибрали 44% покупців. Відразу на ній слідує двоколірний варіант — білий з чорним дахом, якому віддали перевагу 17% покупців. Ну і на останньому місці чорний із 12% продажів.

Mitsubishi Outlander PHEV укомплектований гібридною силовою установкою, що складається з 2,4-літрового бензинового двигуна з пристикованим до нього генератором і двох електродвигунів (по одному на осі), що сукупно генерують 252 к.с. Місткість тягової батареї - 20 кВтг. Запас ходу – 87 км.

У Японії новий Outlander PHEV оцінили в 40695 - 46890 доларів в залежності від комплектації.