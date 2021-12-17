До бюджету США включено допомогу Україні на $756 млн

Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні в 756 млн доларів, проте мета України – 1 млрд доларів підтримки США – залишається незмінною. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні 756 млн. доларів, зокрема, на зміцнення безпеки – 400 млн. доларів. Але наша мета – 1 млрд. доларів підтримки – залишається незмінною, і ми впевнено до неї рухаємося", – сказав Куліба. на онлайн-брифінгу у п'ятницю.

Він додав, що лінією Державного департаменту США, Пентагону, Агентства США з міжнародного розвитку на цілі підтримки ключових реформ в Україні американська сторона виділила понад 460 млн доларів.

"Завдяки допомозі Сполучених Штатів українці отримали близько 2 млн 200 тис. доз вакцин від Covid-19", – зазначив міністр.

Водночас, Кулеба поінформував, що цього року завдяки домовленостям президентів України та США було залучено додатковий пакет допомоги з безпеки США обсягом 60 млн доларів.

"Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги Вашингтона у 2021 році становив понад 130 млн. доларів. Це конкретна допомога української армії", - уточнив глава МЗС.

Також Україна отримала від США 4 військово-морські катери типу Island, нові поставки протитанкових комплексів Javelin, засоби контрснайперської боротьби, розвідки, радіоелектронної боротьби, прилади нічного бачення, оптичні засоби, засоби зв'язку, медичне майно, боєприпаси та стрілецьку зброю різних калібрів.