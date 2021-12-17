Донецьк та Луганськ відвідала місія МАГАТЕ – член ТКГ

Місія МАГАТЕ завершила інспекційний візит у непідконтрольні Україні Донецьк та Луганськ.

Про це повідомила член української делегації у ТКГ (соціально-економічна підгрупа) Вікторія Страхова.

"Виконання таких інспекцій та їх організація – обов'язок України згідно з Угодою між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором та нерозповсюдження ядерної зброї. Простіше кажучи – через не проведення візиту ми могли б бути прирівняні до країн третього світу, які потурають поширенню ядерної зброї" , – зазначила вона.

Вона зазначила, що переговори щодо організації цього візиту тривали кілька років.

Також Страхова сподівається, що успішний приклад переговорів щодо візиту місії МАГАТЕ сприятиме проведенню обміну полоненими.