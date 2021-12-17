Wizz Air розширила мережу маршрутів з Києва

Авіакомпанія Wizz Air розширила мережу маршрутів з аеропорту "Київ" (Жуляни), повідомляє УНІАН.

Починаючи з 17 грудня, компанія відкриває рейси Київ – Париж (Бове, Франція), Київ - Ейндховен (Нідерланди), Київ - Дебрецен (Угорщина). Рейси в Париж будуть в понеділок і п'ятницю, в Ейндховен - у вівторок і суботу (а з 17 січня - в понеділок і п'ятницю), в Дебрецен - в середу і неділю, розповіли у прес-службі аеропорту.

Крім того, з 16 грудня Wizz Air відновила рейси Київ - Стокгольм (Скавста) після багаторічної перерви. Рейси проходитимуть у четвер та неділю.

Wizz Air і її маршрути:

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанія складається зі 137 літаків.

Нова національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Wizz Air Abu Dhabi 3 липня запустила регулярний рейс з Абу-Дабі (ОАЕ) до Києва. Цей маршрут з'єднує Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

13 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Wizz Air відкриє 26 нових рейсів з України.

6 грудня 2021 року лоукостер Wizz Air вирішив скоротити кількість рейсів з України на час зими 2021-2022 років.