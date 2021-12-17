ВР ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат у 2022 році
Верховна Рада затвердила перелік пам'ятних дат, які святкуватимуть в Україні наступного року на державному рівні.
Про це повідомляє "Политика Страны".
До їх переліку потрапило 100-річчя від дня народження рідного дідуся нардепа від "Слуги народу" Микити Потураєва, який є одним з авторів проекту постанови.
Валентин Потураєв був ученим-механіком. 18 січня виповниться 100 років від дня народження.
Ще одним автором проекту є колега Потураєва Євгенія Кравчук, уродженка міста Чорткова у Тернопільській області. У документі ж пропонується у 2022 році відзначити 500-річчя від дня заснування цього міста.
Серед інших пам'ятних дат – 80 років з моменту створення Української повстанської армії та 110-річчя соратника Бандери Ярослава Стецька. А також 130-річчя Порфирія Силенко-Кравця - члена дивізії СС Галичина.