Під стінами ВР зібрався мітинг проти "узурпації Зеленського"

Під Верховною Радою в останній день її роботи перед святами триває ще один мітинг. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.

Зазначається, що протестувальники виступають проти "узурпації влади Зеленським" .

Президенту висувають санкції проти ЗМІ, переслідування опозиції та "Вовину тисячу".

З колонок звучать записи виступів колишніх соратників Зеленського, які зараз його критикують, а саме Гордона, Авакова, Комаровського, Разумкова, Богдана та інших.