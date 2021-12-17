Екс-керівництво Нафтогазу помилилося, не заклавши у план імпорт газу - експерт

Обсяги закупівлі імпортного газу, що надходять в Україну, мають бути обов'язково вказані у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України", і якщо попереднє керівництво НАКу цього не зробило, то помилилося, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Таку думку озвучив директор енергопрограм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, коментуючи висловлювання голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко про те, що фінансовий план, затверджений попереднім менеджментом держкомпанії, не передбачав імпорт газу взагалі.