Водіям нагадали, як безпечно їздити під час туману
Патрульна поліція на Дніпропетровщині нагадала водіям, як безпечно їздити на дорогах під час туману. Інформацію оприлюднили на Facebook сторінці відомства, повідомляє Судово-юридична газета.
«Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними і суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
- Зменшуйте швидкість. Вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги.
- Їздіть спокійно. Намагайтеся обійтися без обгонів та випереджень.
- Тримайте дистанцію. І що більше вона буде, то краще.
— Увімкніть світло фар. Ідеальною буде наявність протитуманок.
Будьте уважні та обережні», — зазначили у поліції.