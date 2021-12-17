Водіям нагадали, як безпечно їздити під час туману

Патрульна поліція на Дніпропетровщині нагадала водіям, як безпечно їздити на дорогах під час туману. Інформацію оприлюднили на Facebook сторінці відомства, повідомляє Судово-юридична газета.

«Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними і суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

- Зменшуйте швидкість. Вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги.

- Їздіть спокійно. Намагайтеся обійтися без обгонів та випереджень.

- Тримайте дистанцію. І що більше вона буде, то краще.

— Увімкніть світло фар. Ідеальною буде наявність протитуманок.