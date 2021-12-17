В Україні зростає попит на персонал
В Україні останнім часом різко зріс попит на персонал. Незважаючи на те, що зараз передноворічний час - робота в країні є і на неї потрібні співробітники, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
Кого найбільше шукають
Про таке дослідження на попит кадрів повідомив кадровий портал. Відзначається, що найбільш затребуваними зараз є фахівці зі сфери продажів (менеджери).
Якщо вірити даним дослідження, то найбільш затребуваними після фахівців зі сфер продажів йдуть співробітники інформаційних технологій, банків та інвестицій, маркетингу, реклами і PR, транспорту і логістики.
Хто затребуваний найменше
Як з'ясувалося, зараз найменше шукали фахівців з фітнесу та б'юті-індустрії. Також сфера Страхування та юриспруденції переживає не найкращі часи. Фахівці в ці галузі потрібні найменше на ринку вакансій.
Топ-10 найбільш високооплачуваних професій в Україні
- IT-розробник.
- Стоматолог.
- Співробітник авіації.
- Медіабайєр.
- Комерційний директор.
- Національний менеджер.
- Фінансовий директор.
- Біржовий брокер.