МЗС РФ опублікувало стратегічну пропозицію Росії до США та НАТО
Міністерство закордонних справ Росії 15 грудня передало американській стороні проекти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Про це, посилаючись на МЗС РФ, пише Виолетта Ханенева, Газета.ru.
"Американській стороні в розгорнутій формі були дані необхідні пояснення логіки російського підходу, представлені відповідні аргументи. Розраховуємо, що на основі наших проектів договору та угоди США найближчим часом вступлять у серйозні переговори з Росією щодо критично важливого для підтримки миру та стабільності питання", - Заявили в МЗС РФ.
У документі сторони зобов'язуються ліквідувати всю наявну інфраструктуру для розгортання ядерної зброї поза своєю територією, виявляти стриманість у військовому плануванні та під час навчань для зниження ризиків можливих небезпечних ситуацій, а також не вживати дій, що стосуються безпеки один одного.
Також договором передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.