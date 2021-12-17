Почалося заповнення газом другої нитки ПП-2

Процедура із заповнення газом другої нитки газопроводу Північний потік-2 розпочалася у п'ятницю, 17 грудня, заявила компанія-оператор Nord Stream 2 AG, повідомляє Корреспондент.

"Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше за другою ниткою було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

Про заповнення газом першої нитки ПП-2 стало відомо на початку жовтня.

Газпром оголосив про завершення будівництва газопроводу 10 вересня. Після цього Федеральне мережеве агентство ФРН отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Але її було припинено.