Кидали петарди у прикордонників. Майже сто мігрантів намагалися прорватися до Польщі з Білорусі

У Білорусі, у четвер, 16 грудня, 93 мігранти намагалися прорватися через польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter, повідомляє Новое время.

У відомстві зазначили, що на ділянці кордону біля населеного пункту Дубичі-Церківні група з 11 людей кидала петарди у польських правоохоронців та силою проривалася через кордон.

Ще дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні.

Wczoraj tj.16.12 granicę????????????????próbowało przekroczyć 93 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.

Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę ???????? pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021

Ситуація на кордоні Білорусі та ЄС загострилася із початку літа цього року. Нелегальні мігранти з країн Близького сходу намагаються потрапити до Польщі, Литви та Латвії через Білорусь. До кордонів Євросоюзу їх доставляє режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На тлі міграційної кризи 2 грудня США, Великобританія, ЄС та Канада синхронно запровадили нові санкції проти білоруського режиму.