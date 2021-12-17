Кидали петарди у прикордонників. Майже сто мігрантів намагалися прорватися до Польщі з Білорусі
У Білорусі, у четвер, 16 грудня, 93 мігранти намагалися прорватися через польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter, повідомляє Новое время.
У відомстві зазначили, що на ділянці кордону біля населеного пункту Дубичі-Церківні група з 11 людей кидала петарди у польських правоохоронців та силою проривалася через кордон.
Ще дев'ятеро людей біля Бобровника намагалися потрапити до Польщі на човні.
Ситуація на кордоні Білорусі та ЄС загострилася із початку літа цього року. Нелегальні мігранти з країн Близького сходу намагаються потрапити до Польщі, Литви та Латвії через Білорусь. До кордонів Євросоюзу їх доставляє режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
На тлі міграційної кризи 2 грудня США, Великобританія, ЄС та Канада синхронно запровадили нові санкції проти білоруського режиму.