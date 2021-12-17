Треба відпочивати на народних курортах - Арахамія дав рекомендації депутатам

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про повчання для нардепів "СН" щодо новорічного відпочинку, повідомляє Андрій Павловський.

Арахамія розповів, що окрім його поїздки на півтора дня на Мальдіви, "слуги" не потрапляли до скандалів, пов'язаних з дорогим відпочинком.

"А в нас ніхто, крім мене, не потрапляв у такі ситуації. Тому мені не треба рекомендувати, я скажу їм: проведіть Новий рік так, як ви його провели минулого року" , - заявив Арахамія.

Він також зазначив, що "треба відпочивати на народних курортах. У Єгипті, у Туреччині, але точно не в Буковелі".

Уже коли камера вимкнулась, глава фракції "СН" уточнив, що не вважає Буковель народним курортом через високі ціни.