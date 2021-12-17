Росія як держава-окупант відповідає за забезпечення Криму водою - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що вся відповідальність у забезпеченні жителів Криму питною і прісною водою лежить на Росії.
Відповідну заяву опублікувала прес-служба МЗС.
Кулеба також привітав схвалення посиленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополь, Україна". Він зазначив, ці положення фіксують факти грубих порушень міжнародного права та прав людини на півострові з боку РФ.
"Ми продовжимо докладати максимум зусиль для деокупації українського півострова та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності", - сказав Кулеба.
Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за ґратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.
Документ став шостою поспіль резолюцією Генасамблеї ООН з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже одинадцятою у контексті міжнародного реагування на спробу незаконної анексії Росією півострова.